Abruzzo24ore.tv - Sequestrato sito di rifiuti con amianto a Collecorvino, le indagini sono in corso

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - La Guardia Costiera hauna vasta area di 300 mq contenentepericolosi, inclusielettronici, con analisi inper risalire ai responsabili. La Guardia Costiera, in collaborazione con l'ARTA Abruzzo, haun'area di circa 300 metri quadrati nel comune di, vicino al nuovo campo sportivo, dovestati rinvenutipericolosi e materiali potenzialmente tossici. Il, in grave stato di degrado, ospitavaprovenienti da apparecchiature elettroniche (RAEE), coperture in plastica e guaina, oltre a manufatti in eternit, che potrebbero contenere. L'area, contrassegnata come ad alto rischio ambientale, è stata immediatamente sottoposta a sequestro preventivo dalle autorità competenti. I campioni prelevati sul postostati analizzati in laboratorio, rivelando la presenza di, una sostanza altamente pericolosa per la salute umana e per l'ambiente.