Separazione carriere presidente Anm Cesare Parodi | Porteremo nostro messaggio ovunque

L’obiettivo della magistratura italiana deve essere quello di migliorare e aumentare la comunicazione per diffondere il suo punto di vista sul tema delladelle. A dirlo è ildell'Associazione nazionale dei magistrati,. “Ilprincipale obiettivo adesso è imbastire tutta una serie di manifestazioni, di incontri, di modalità di comunicazione per portare questoe a chiunque", ha spiegato rispondendo ad alcune domande a margine della riunione del comitato direttivo centrale dell'associazione in corso a Roma, sulle proteste dei magistrati. E in merito ai prossimi passi che il sindacato delle toghe intende fare dopo lo sciopero del 27 febbraio scorso contro la riforma sulladelleha aggiunto: "Non sarà facile, è molto difficile, anche perché non è che siamo così ben inseriti nei canali di comunicazione.