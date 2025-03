Oasport.it - SENZA STORIA! Federica Brignone domina il gigante di Are: vagonata di punti guadagnati su Gut-Behrami, fuori Goggia

Semplicemente la più forte del mondo!firma l’ennesimo capolavoro di una stagione ormai sempre di più memorabile per lei e per lo sport italiano. La valdostana trionfa neldi Are,ndo ancora una volta ed infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Si tratta della vittoria numero 36 della carriera in Coppa del Mondo, la nona stagionale, l’ottava negli ultimi undici giganti disputati, compreso quello del Mondiale.Non ci sono però solo i numeri, ma anche la classe ed il talento di, capace di realizzare il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda manche, nonostante sia partita come trentesima e con un manto nevoso decisamente rovinato. In questo momento nessuna delle avversarie può anche solo avvicinarsi alla campionessa azzurra, che ormai vede sempre più vicina la sua seconda Coppa del Mondo generale, dando oggi probabilmente il colpo decisivo nel duello con Lara Gut-