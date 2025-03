Liberoquotidiano.it - "Senza febbre, lieve miglioramento, buona risposta a terapia". Papa Francesco, la prognosi resta riservata

Le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili e, di conseguenza, testimoniano unaalla. Si registra pertanto un graduale,". È quanto si legge nel bollettino vaticano a conclusione della 23esima giornata di ricovero dial Gemelli. Pregano, si commuovono, lasciano un pensiero, un fiore o l'immagine della Madonna. Continua il via vai dei fedeli nel piazzale del Policlinico Gemelli, a Roma, dove da 23 giorni è ricoverato il Santo Padre. "Ma non si può affacciare il?" si chiede un uomo, con marcato accento romano, mentre raggiunge l'ospedale. Chi arriva nel piazzale non può fare a meno di rivolgere lo sguardo verso il decimo piano della struttura, c'è chi lo indica, chi domanda quale sia la finestra di