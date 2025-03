Iltempo.it - Sentenza Diciotti choc: migranti da risarcire. Meloni: "Frustrante"

Leggi su Iltempo.it

I giudici elargiscono soldi degli italiani ai clandestini e la sinistra esulta, usando la Cassazione come una clava contro il governo. Il casoinfiamma lo scontro tra toghe ed esecutivo, per un'ordinanza emessa ieri dalle Sezioni uniti civili della Suprema Corte, che hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo dieritrei, trattenuti tra il 16 e il 25 agosto 2018, sotto il Conte 1, sulla nave militare in base alla politica dei porti chiusi. Una vicenda che sembrava chiusa, visto che per l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini non era stata concessa al Senato, grazie all'alleanza con i 5 Stelle, l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona, a differenza dell'analogo Open Arms, con il nuovo esecutivo giallorosso che mandò a processo il leader della Lega, assolto con formula piena a dicembre scorso.