Spazionapoli.it - “Semenyo-Napoli? La verità dietro il possibile affare”: l’annuncio fa sognare i tifosi!

Ilstudia unnuovo acquisto in vista del calciomercato estivo, si punta aBournemouth.I partenopei iniziano a studiare le mosse per la prossima sessione di calciomercato, quella estiva. Giovanni Manna ha messo gli occhi su, Attaccante sotto contratto con il Bournemouth.è un calciatore ghanese con cittadinanza britannica. Antonio Conte pensa prima a finire questa stagione al meglio per poi vedere il da farsi in estate, il calciatore però interessa alarriva grazie a Billing, l’indiscrezionepotrebbe essere l’ennesimo acquisto delproveniente dalla Premier League. A parlare nello specifico della trattativa ci ha ha pensato Daniele Longo, giornalista presso Calciomercato.com. È intervenuto sulle frequenze di Radio Capri, durante la trasmissione “Bordocampo – II Tempo”.