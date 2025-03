Sport.quotidiano.net - Sella, c’è Milano: "Fattore campo da sfruttare". Contro Gentile passa un altro treno salvezza

Cento si prepara alla sola e unica gara interna del mese di marzo, in programma per domani sera alla Baltur Arenal’Urania(ore 20). Poi, tre trasferte in fila, molto delicate, su e giù per l’Italia: Avellino, Livorno e Orzinuovi. Senza troppi giri di parole è questo il momento più importante della stagione dei biancorossi che, dopo l’exploit di Brindisi, ritroveranno il pubblico amico, con il solo scopo di riscoprire una vittoria interna che proprio domani mancherà da un mese esatto (il 9 febbraioCantù, 77-72). "Veniamo da una convincente vittoria in trasferta, su unmolto difficile eun avversario di grande valore – ha detto alla vigilia coach Di Paolantonio –. Questo ci ha aiutato nell’affrontare la settimana con fiducia nei nostri mezzi, convinti del lavoro che stiamo facendo, nonostante le solite difficoltà dovute agli infortuni".