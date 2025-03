Oasport.it - Sei Nazioni 2025: la Francia espugna Dublino e tutto si deciderà all’ultimo turno

Si è appena conclusa all’Aviva Stadium dila sfida valevole per la quarta giornata del Seie in campo sono scesi i padroni di casa dell’Irlanda e la. Era il big match più atteso sin dalla vigilia del torneo e, come prevedibile, era anche uno scontro diretto per il titolo. Con i Bleus spalle al muro, mentre gli irlandesi sognavano di chiudere la pratica Seicon 80 minuti d’anticipo. E a vincere è la, che domina nella ripresa, ma non senza polemiche per una meta da annullare nel momento clou del match.Avvio molto equilibrato, ma con unamolto fallosa e Irlanda che può guadagnare territorio, andare vicino all’area di meta, ma Doris viene tenuto alto e nulla di fatto. Al 10’ ennesimo fallo transalpino, Prendergast va sulla piazzola ma colpisce il palo da posizione non impossibile.