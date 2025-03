Lanazione.it - Seconda edizione di “Donne e lavoro”, riconoscimento ad Alessia Uccellini

Arezzo, 8 marzo 2025 –di “”,adUna sala consiliare gremita di pubblico e colorata dal giallo delle tradizionali mimose ha ospitato la Giornata Internazionale per i diritti dellecon ladi “”, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale per solennizzare ilal ruolo femminile nell’impresa. L’evento, curato in prima persona dall’assessorato e dalla commissione Pari Opportunità, è stato realizzato in collaborazione con Confcommercio e Confeserscenti, a conferma della sinergia tra istituzioni e associazioni di categoria per promuovere la parità di genere e valorizzare il talento femminile nel settore imprenditoriale. Il premio è andato quest’anno ad, “guida” dello storico e rinomato ristorante “Fiorentino”, apprezzata chef e autentica ambasciatrice delle tradizioni gastronomiche del Borgo sia sulle tv nazionali che in ogni angolo d’Italia.