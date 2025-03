.com - Seconda Categoria / Aurora Jesi 2-0 sul Chiaravalle: Laurenzi e Moretti regalano la vittoria ai padroni di casa

Le reti, una per tempo, portano la firma di, 8 marzo 2025 – L’c’è e fa sul serio. In questo momento è in grado di giocarsela contro tutti e si è visto nella gara odierna col.Nei primi 13’ la partita è molto tranquilla e non ci sono particolari pericoli per gli estremi difensori; fino a quando Togni calcia dal limite dell’area trovando la respinta corta di Cecchini, conche ne approfitta realizzando il tap in del vantaggio dell’.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Passati neanche 3?, per un brutto fallo di Dellabarba si crea una mischia che per poco non è sfocia in rissa; quest’episodio ha influenzato negativamente il resto del primo tempo, facendo aumentare notevolmente il nervosismo.prova a buttare diversi palloni nell’area avversaria, ma senza spaventare più di tanto la difesa dell’che, quando riparte riesce a creare buone azioni ma non a concludere con concretezza.