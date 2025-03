Liberoquotidiano.it - "Se l'America lo vuole, siamo pronti alla guerra". Cina, muscoli e paura: cosa teme davvero Xi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Dragone asiatico sbuffa a Donald Trump e lo fa in concomitanza del Congresso nazionale del popolo, il cerimoniale legislativo cinese. Mostra fauci e artigli e annuncia una crescita economica del 5% per il 2025, in faccia ai dazi degli Stati Uniti. Punta sugli investimenti dall'estero, sigillati dagli accordi per la Nuova via della seta, sulle infrastrutture e stanzia un fondo da 138 miliardi di dollari sulle start-up innovative, con un occhio di riguardo per quelle che potenziano l'intelligenza artificiale. E spinge sul settore militare con un budget per la difesa in aumento del 7,2%. «Se laè ciò che vogliono gli Stati Uniti, che sia unatariffaria, unacommerciale o un qualsiasi altro tipo dia combattere finofine» recitava il post del ministero degli Esteri postato su X tra mercoledì e ieri.