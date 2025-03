Ilgiorno.it - Scuola “Bruno Munari“. Un giardino tutto nuovo

Leggi su Ilgiorno.it

I bambini dellahanno ora unbellissimo e più funzionale. Il Comune di Sondrio, infatti, ha da poco completato un intervento che ha consentito di riqualificare ildelladell’infanzia, nelle sue parti funzionali, nei giochi e nel prato. I lavori di manutenzione straordinaria hanno comportato un costo di 40 mila euro. In breve, nel settore giochi, è stata smantellata la struttura in legno ormai degradata per essere sostituita con un’altra similare in metallo e pannellature in plastica riciclata e riciclabile, mentre in accordo con le insegnanti è stato posato ungioco. Nel primo caso si è anche proceduto alla realizzazione della pavimentazione antitrauma nell’area sottostante. Nella zona delle sabbionaie è stata rimossa la rete ombreggiante esistente e installata una nuova copertura in legno che permette una migliore fruibilità.