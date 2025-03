Dilei.it - Scrivania, dove collocarla per sfruttare al massimo la luce

Leggi su Dilei.it

collocare lain casa per massimizzare la? Ormai (quasi) tutte hanno un angolo home office: molte di noi lavorano da casa e quindi c’è la necessità di avere un proprio spazio in cui svolgere le mansioni senza disturbo o stress. Una delle prime regole dello smart working prevede di avere un proprio spazio dedicato al lavoro in modo tale da non confondere gli spazi abitativi con quelli professionali, ma non è l’unica norma da seguire: dobbiamo infatti scegliere un ambiente ben illuminato in modo tale da lavorare serenamente. Vediamo le soluzioni e le idee più comuni e originali.Le regole principali per scegliere la posizione dellaPrima di vedere le opzioni a nostra disposizione, è indispensabile progettare con attenzione la zona dedicata all’angolo smart working: quello che dobbiamo valutare è la dimensione dello spazio a disposizione e la fonte dinaturale.