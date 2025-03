Lanazione.it - Scomparso da 12 anni, il mistero di Marco Vento. La moglie: “Lo sento ancora vivo e lo aspetto”

Pisa, 8 marzo 2025 – L’8 marzo 2013 Rosanna avrebbe dovuto lasciare l’ospedale di Cisanello dove si trovava ricoverata. Il marito,, era arrivato il giorno prima a Pisa, insieme al suocero, proprio perché lail giorno successivo sarebbe tornata a casa (la coppia vive a Pescia Romana, nel Viterbese). Ma il giorno successivo, dopo aver fatto visita a Rosanna al mattino, ed aver appreso che le dimissioni erano state posticipate per altri accertamenti,, 46, originario di Orbetello, operaio in un’azienda agricola di Capalbio, divenne un fantasma. Le ricerche partirono subito. Ma dell’uomo, nessuna traccia. La macchina – una Micra nera – fu trovata sul Ponte delle Bocchette, sull’Arno, a 500 metri da Cisanello. Rosanna Cesari non ha mai smesso di cercarlo. Per lei: “Resto convinta che abbia avuto un’amnesia e che sia in giro, chissà dove, senza ricordare chi è”.