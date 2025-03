Fanpage.it - Scomparsa da 6 giorni, Pamela trovata morta in una valigia abbandonata nel Bronx: arrestato l’ex fidanzato

Leggi su Fanpage.it

Alcantara, 26enne americana, eradomenica scorsa dalla sua casa nela New York. È statatra giovedì e venerdì: il suo cadavere era in unarossa. L'exè stato, ma al momento non è stata emessa alcuna accusa nei suoi confronti.