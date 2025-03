Scompare da casa a 14 anni, Prefettura attiva le ricerche

Leggi su Corrieretoscano.it

LASTRA A SIGNA – È scomparsa dada giovedì 6 marzo e ndi lei non ci sono più tracce. Per questo è statoto il pianopersone scomparse delladi Firenze per la 14enne Fei Sun. Le ultime testimonianze dicono che la ragazza si è allontanata a piedi dalla propria abitazione e si sarebbe dovuta recare all’istituto Russell Newton di Scandicci. La giovane ha tratti orientali, carnagione chiara, alta circa 1.55, con capelli neri, lunghi e lisci, porta un apparecchio ortodontico fisso.Lesono coordinate dai carabinieri di Lastra a Signa. Chiunque avesse informazioni utili può contattare il numero di emergenza 112.