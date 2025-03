Ilgiorno.it - Sciopero treni e aerei di oggi 8 marzo 2025 a Milano: com’è la situazione a stazione Centrale, Cadorna e Malpensa

- Sono pochi, al momento, ie i voli cancellati nella principaleferroviaria milanese,, e nel principale scalo aeroportuale,. Sui rispettivi tabelloni si segnalano in prevalenza partenze e imbarchi regolari nonostante lodi 24 ore proclamato dalle 21 di ieri sera. Stessa, almeno al momento, nellaTrenord di. Possibili disagi comunque restano possibili fino alle 21 per lonazionale del personale del gruppo Fs,talia,talia Tper e Trenord, proclamato da Usi-Cit e dal Slai Cobas.talia ricorda sul proprio sito idella lunga percorrenza garantiti in caso di. Per il trasporto regionale, sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso dinei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.