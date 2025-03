Lidentita.it - “Sciopero transfemminista”: ma che vuol dire?

Leggi su Lidentita.it

Promemoria: l’otto marzo, non è la “festa della donna” ma è la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Ergo, una ricorrenza per ribala necessità di definire una pari dignità della donna in tutti i campi, dal lavoro alla famiglia, di colmare il gender pay gap e di contrastare ogni forma di disuguaglianza giuridica e . “”: ma che? L'Identità.