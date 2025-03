Sci di fondo Mondiali Trondheim | trionfo storico per Klaebo vince la 50 km e colleziona sei ori in sei gare

Leggi su Sportface.it

Johannes Høsflotentra nella leggenda dello sci di. Il norvegese ha ottenuto la vittoria nella 50 km in tecnica libera, valida per i2025 in scena a, qui eroe di casa, si mette così al collo il sesto oro della sua rassegna iridata: ha vinto tutte lea cui ha preso parte. Il successo nella 50 km arricchisce il già imponente palmares dello scandinavo che non aveva mai trionfato su questa distanza e che hato quindici ori in carriera. La prima parte della gara hanno visto Amundsen e Nyenget in testa, ma sul finaleha aumentato i giri del motore, fino a imporsi con 1:57’47”1. Il secondo gradino è occupato dallo svedese William Poromaa, con un ritardo di 2”1. Terzo posto per un altro norvegese: Simen Krüger, distante 8”5 dal connazionale in testa alla classifica.