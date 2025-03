Oasport.it - Sci di fondo, Klæbo vincerà la 50 km maschile? È “LA” gara dei Mondiali!

Nello sci di, l’undicesimo dei dodici titoli assegnati aidi Trondheim sarà quello della 50 km. Laavrà luogo sabato 8 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la XLII volta. Infatti, la competizione è stata inserita nel programma della manifestazione iridata sin dal 1925!In questo 2025 si gareggerà a skating, dinamica già verificatasi in 12 occasioni, ovverosia ininterrottamente dal 1985 al 1995, riproponendosi poi nel 2001, 2003, 2009, 2011, 2017 e 2019. Le altre edizioni si sono viceversa disputate in tecnica classica. Inizialmente il format era contro il cronometro, ma è stato modificato in mass start a cominciare dal 2005.A oggi, trentacinque diversi atleti, provenienti da dieci differenti nazioni, hanno saputo vincere la Sprint mondiale. Fra di essi ci sono anche due italiani, Maurilio De Zolt e Silvio Fauner, trionfatori rispettivamente nel 1987 e nel 1995.