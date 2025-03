Sci Brignone | Vinco perché ho l’istinto giusto

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 mar. (askanews) – Grande soddisfazione per Federicadopo l’ennesima impresa messa a segno in questa stagione, che l’avvicina ulteriormente al sogno più grande La diciassettesima vittoria in gigante la consolida oltretutto come la seconda sciatrice più vincente nella storia fra le porte larghe. “Mi piace molto la pista di Are, dove bisogna sempre spingere – racconta -. Nella prima manche forse ho tagliato un po’ troppo le linee, in alcuni tratti avrei potuto fare meglio. Nella seconda mi sono lasciata andare e le cose sono fortunatamente andate bene, nonostante un grande rischio a circa quindici porte dalla conclusione, dove sinceramente ho pensato che la gara fosse andata,ho perduto tanta velocità e poi arrivava una bella fetta di piatto. Quando ho tagliato il traguardo sono rimasta un po’ sorpresa, non pensavo sinceramente di essere così davanti”.