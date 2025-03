Sci alpinoCdM | Brignone ancora a segno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.37 Federicainsaziabile. L'azzurra vince anche il gigante di Are, in Svezia, e ottiene la sua 36ma vittoria in CdM. La giornata poteva anche essere migliore, ma Sofia Goggia, seconda dietro allanella prima manche, commette un grave errore nella seconda e non conclude la gara.Lara Gut-Behrami rivale in classifica della, conclude soltanto al nono posto. Il podio è completato dalla neozelandese Robinson e dall'albanese Colturi.