Oasport.it - Sci alpino, Brignone e Paris pronti a lasciare ancora il segno tra Are e Kvitfjell

L’Italia dello sciattende con trepidazione questo sabato diviso tra il gigante femminile di Are e la discesa maschile di. I protagonisti più attesi sono certamente Federicae Dominik: la prima va a caccia di un’altra vittoria in una stagione finora memorabile, il secondo sogna invece un clamoroso bis dopo il trionfo della giornata di ieri.Si comincia dalla Svezia e da un gigante di Are che può davvero segnare definitivamente la lotta per la Coppa del Mondo generale., che partirà con il pettorale numero uno, ha 251 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami e ha un’ulteriore occasione per allungare sulla rivale e mettere probabilmente la parola fine alla contesa per la sfera di cristallo. La valdostana ha vinto sette degli ultimi dieci giganti disputati (Mondiale compreso) e soprattutto ha già ottenuto otto successi stagionali, con la doppia cifra che è sempre più vicina e che l’azzurra vuole raggiungere tra Are e il prossimo fine settimana casalingo a La Thuile.