Schermo dunque esisto | il turista bidimensionale

Un migliaio di persone, in una giornata lavorativa ma di sole, assiepate sul lungomare di Camogli per vedere il set dove si gira la terza stagione di Blanca, fiction di successo di mamma Rai. Maria Chiara Giannetta, cioè la detective cieca Blanca, vive appunto lì, con vista sul mare e sulla focaccia. Risultato: ressa, selfie e festa grande per esercenti e ristoratori, "sembrava di essere a giungo o alle cene di San Valentino", raccontano al Secolo XIX. Nulla di nuovo sotto il sole della Riviera. Il "cineturismo" è ormai un fenomeno consolidato, battezzato così già dal 2003 all’Ischia Film Festival che gli dedica un convegno annuale, oggetto di studi scientifici, tesi di laurea e delle ambizioni delle infinite Film Commission sparse per gli enti locali italiani. Nulla traina le presenze come una in tivù.