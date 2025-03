Oasport.it - Scherma: l’Italia della sciabola maschile chiude al quinto posto il Trofeo Luxardo

Leggi su Oasport.it

Titoli di coda aldi Padova, competizione di, specialità, giunta alla sua Sessantaseiesima edizione e valida per il circuito di Coppa del Mondo 2024-2025. Nell’ultima gara in programma, la gara a squadre,ha centrato iluscendo di scena ai quarti al cospettoCorea del Sud. Ma andiamo con ordine. Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere hanno inaugurato la giornata in grande spolvero, regolando l’Uzbekistan con un sonoro 45-29, prima di liquidare agli ottavi anche la Germania in modo netto, come dimostra il risultato di 45-24. Più complicata invece la già citata sfida ai quarti contro la Corea del Sud, dove comunque gli atleti del Commissario Tecnico Andrea Terenzio hanno dimostrato grande carattere, conducendo per due terzi l’assalto ma subendo sul finale il letale cameback degli asiatici, abili poi a passare per 45-38.