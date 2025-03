Oasport.it - Scherma: le sciabolatrici Battiston e Passaro sfiorano la top8 in Coppa del Mondo

Termina con un piazzamento fuori dalla top 8 la prova individuale femminile valida per ladel2024-2025 di, disciplina sciabola, andata in scena quest’oggi in Grecia, precisamente sulla pedana di Heraklion. Le migliori azzurre del lotto sono state nello specifico Michelaed Eloisache, tuttavia, si sono dovute accontentare dell’undicesima e tredicesima casella. Buono l’inizio delle due atlete:si è infatti imposta per 15-11 sulla francese Clapier, mentresi è resa artefice di un assalto palpitante, terminato all’ultima stoccata, contro la cinese Chen. Giunte nel tabellone da 32, leseguite dal Neo CT Andrea Aquili hanno avuto la meglio rispettivamente sulla rivale della Cina Kaneko (15-14) e sulla sudcoreana Lee (15-13).