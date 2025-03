Scherma Coppa del Mondo fioretto | al Cairo trionfa Bianchi argento per Batini

Leggi su Sportface.it

Guillaumenella tappa dideldimaschile in scena al. L’azzurro ha ottenuto il successo piegando per 15-12 il ceco Alexander Chopenitch. Il cammino verso la vittoria è iniziato con la vittoria per 15-12 contro l’atleta di Hong Kong Choi.ha piegato anche l’inglese Jaimie Cook per un dominante 15-1. Successivamente, l’azzurro è sceso in pedana contro il coreano Im, vincendo 15-6. Trionfo anche contro Daniel Dosa dall’Ungheria, in un assalto terminato 15-7. Il pass per la finale è stato conquistato contro lo statunitense Gerek Meinhardt per 15-3.Tommaso Marini fa strada, arrivando ai quarti di finale. L’azzurro piega l’atleta neutrale Kerik, per poi vincere contro Borodachev. Marini ha la meglio anche contro l’egiziano Tolba, per poi essere fermato dal coreano Youn.