Scherma, Batini e Favaretto sul podio a Il Cairo. Vince la canadese Harvey

Doppioazzurro nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Il, ma a salire sul gradino più alto è laEleanor, che conquista la sua prima vittoria della carriera nel circuito internazionale. La nordamericana è stata la giustiziera delle italiane, battendo prima in semifinale Martina(15-10) e poi soprattutto Martinain finale con il punteggio di 15-12.Non è arrivata la vittoria, ma resta comunque una buonissima prestazione della squadra azzurra, che ha portato ben quattro rappresentanti tra le prime otto.nei quarti ha infatti vinto il derby azzurro con Aurora Grandis per 15-9, superando poi in semifinale la francese Eva Lacheray (15-12), per poi fermarsi come detto contro.Nei quarti di finale Martinaaveva sconfitto la giapponese Yuka Ueno per 14-10 prima di essere sconfitta da, chiudendo comunque in terza posizione.