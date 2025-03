Secoloditalia.it - Scala il Big Ben con la bandiera della Palestina: le immagini dell’attivista diventano virali sui social

Leggi su Secoloditalia.it

Un uomo a Londra si è arrampicato sul Big Ben con la, stando a quanto riportano video sul web, senza autorizzazioni né imbracature di sicurezza. La polizia è stata successivamente chiamata per intervenire sul posto mentre un video suimostra un uomo con i piedi nudi e insanguinati che regge unapalestinese. In uno dei girati riportati da Itv News, l’arrampicatore porta ancora le scarpe, questo vuol dire che probabilmente le ha tolte successivamente oppure le ha perse durante lata. Un camion dei pompieri accorso al Palazzo di Westminster ha sollevato una piattaforma per cercare di recuperare l’uomo; ma secondo Sky News, non ha voluto sentire ragioni e ha deciso di restare ancorato alla struttura.il Big Ben con la: i chiarimenti sulla vicendaUn portavocepolizia metropolitana ha affermato che “gli ufficiali sono sulla scena e stanno lavorando per portare l’incidente a una conclusione sicura.