Quotidiano.net - Scala il Big Ben con la bandiera della Palestina e posta i video. Il suo gruppo intanto scrive: "Gaza non è in vendita” sul campo da golf di Trump

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 marzo 2025 - Un uomo si è arrampicato sul Big Ben a Londra con la, e mentre sta trattando con polizia e vigili del fuoco che vogliono farlo desistere, come mostrano le immagini che giungono da Londra, l'attivista, presumibilmente delPalestine Action, stando sui social inle sue rivendicazioni. BREAKING: An activist with a Palestine flag has scaled Big Ben, and is calling for the freedom of political prisoners including Palestine Action's #Filton18. The 18 are in prison under counter-terror powers for allegedly costing Israel's weapons trade £millions in damages. pic.twitter.com/2CFqY0WjyK — Palestine Action (@Palaction) March 8, 2025 Gli agenti sono stati chiamati stamane da diverse persone che segnalavano a Westminster una persona che stavando la torre che ospita il Big Ben.