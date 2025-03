Ilgiorno.it - Sbagliato colpevolizzare l’intera città

Villois Milano sta vivendo uno dei periodi più complessi della sua storia urbanistica. Da una parte scandali, controversie politiche, indagini giudiziarie che hanno coinvolto noti personaggi del mondo professionale, dall’altra unache dispone di ampie aree dismesse che imporrebbero un riutilizzo destinato in priorità al residenziale, ma anche ad ubicazioni commerciali, in modo da ridare nuova vita - com’è successo a Porta Nuova - ad interi quartieri. Il recupero dell’area dell’ex tiro a segno, la cui sede è destinata, ampliandosi all’insediamento del Consolato Usa, rappresenta un’opportuna o meglio necessaria operazione che amplia, grazie a questo insediamento attrattivo, l’area milanese del secondo centro, stimolando ulteriori miglioramenti degli edifici e, ove possibile, di nuovi che dovrebbero comunque, per non rubare suolo, essere edificati in altezza.