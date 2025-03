Modenatoday.it - Sassuolo, Grosso: "Bari squadra con qualità ma noi vogliamo proseguire con continuità"

Leggi su Modenatoday.it

Ildomani affronterà il, l'obbiettivo è vincere per dare l'allungo definitivo sulle rivali dopo la vittoria sul Pisa di sabato scorso e lo scontro diretto tra Spezia e i nerazzurri che giocheranno domani in contemporanea ai neroverdi.Il mister in conferenza stampa ha parlato di.