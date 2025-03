Iodonna.it - Sarà visitabile per sei mesi, dal prossimo 13 aprile al 13 ottobre

Ispirato dalla convinzione che quando le donne prosperano, prospera l’umanità intera, nell’International Women’s Day, Cartier annuncia il Women’s Pavilion all’Expo 2025 di Osaka, Kansai, in Giappone.È stato creato per mettere in luce il ruolo cruciale che hanno le donne nel plasmare il progresso globale, nel favorire l’equità, nel guidare le giovani generazioni. In partnership con Japan Association for the 2025 World Exposition, con il governo giapponese, compreso il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria e con Gender Equality Bureau Cabinet Office, Women’s Pavilion aprirà il13e per sei, fino al 13un palco aperto e globale che genererà dialogo e innovazione.«Cartier e Expo 2025 Osaka invitano chi lo visiterà a essere parte di un’esperienza trasformativa, sia personale che attraverso l’azione collettiva» commenta Cyrille Vigneron, presidente di Cartier Culture and Philanthropy.