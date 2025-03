Liberoquotidiano.it - "Sara chiederà la separazione a Giacomo". Clamoroso: cosa è successo dopo la puntata | Guarda

Sabato 8 marzo è andato in scena un fatto curioso ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il concorrente della serata è stato, fotografo e biologo in rappresentanza della Regione Marche. Il giovane ragazzo ha deciso di farsi affiancare dalla fidanzata. E subito il padrone di casa lo ha stuzzicato chiedendogli se avessi intenzione di sposarsi. "Tasto dolente.", ha chiosato lei. In un primo momento,sembrava in partita. Ma presto la ragazza ha preso il sopravvento. E si è letteralmente sostituita a lui. Era quasi come se fosse lei la concorrente. Decideva tutto: quali offerte accettare,dire a Stefano De Martino e da quali pacchisti andare. Sui social, tantissimi telespettatori non hanno apprezzato per niente questo tipo di comportamento.