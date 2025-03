Iodonna.it - Sarà anche ne “Il figlio del falegname” accanto a Nicolas Cage: «Sostanzialmente ci sono Gesù, fango e sangue. Non molto altro. Io sono Lilith, una specie di strega»

Souheila Yacoub sta a cavallo tra due mondi. Eentrambi fantastici. Ex ginnasta svizzera, padre tunisino, madre fiamminga, molti passaporti e molte lingue in curriculum, è stata una guerriera nel kolossal Dune – Parte due ,190 milioni di budget, oltre 700 al botteghino, ed è Nour (“luce”in arabo), una giornalista in fuga, migrante clandestina irachena nel più piccolo e assai francese (le è valso la candidatura come miglior rivelazione agli ultimi César) Planet B, in cui è ponte tra due pianeti: il primo, fin troppo reale fatto di disobbedienza civile, cariche della polizia, fumogeni, cultura della sorveglianza; il secondo, virtuale, dorata prigione dovei muridi pixel. Addio ad Alain Delon: a 88 anni ci lascia il leggendario divo del cinema francese X Souheila Yacoub da Dune alle Donne al balcone«Dune è Disneyland» ci racconta.