Sapri amministratori a difesa del punto nascita ospedaliero

Tempo di lettura: 2 minutiGiornata di lotta organizzata daglidei comuni del distretto sanitario di, coordinati sindaco Antonio Gentile. Presenti colleghi consiglieri regionali e provinciali,locali, associazioni sindacali della sanità, il Comitato di lotta per l’Ospedale ‘Immacolata’, cittadini e altre associazioni.Siamo ad un ultimatum del Governo: chiudere i puntidi Polla e, pena la non uscita dal piano di rientro sanitario della Regione Campania.Non uscire dal Piano di Rientro significa avere quote di risorse trasferite bloccate e penalizzare ingiustamente tutti i cittadini campani.La Regione doveva essere esonerata dal piano di rientro da tempo. Lo dicono i 10 bilanci consecutivi senza disavanzi e tutti e tre i parametri di valutazione sanitaria sufficienti da ormai due anni (prevenzione, ospedali e territorio).