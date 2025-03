Sapete che Mavi… Grande Fratello bomba-choc di Shaila Lo rivela ai suoi amici e lascia di sasso il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al, Mariavittoria ha deciso di aprirsi e raccontare delle difficoltà che ha affrontato nel passato, in particolare riguardo al suo rapporto con il cibo, una problematica che l’ha segnata profondamente e di cui, recentemente, si è accorta anche Helena Prestes. Mavi ha parlato deidisturbi alimentari sono iniziati durante gli anni del liceo. “Ero una ragazza giovane, mi confrontavo con gli altri e lì è nata la mia sensazione di non essere abbastanza. Avevo sempre l’obbligo di eccellere a scuola, di essere la prima in tutto, e questo mi ha portato a sviluppare una sorta di mania del controllo”. “Iniziavo a provare quella che chiamo ‘fame nervosa’: tornavo a casa, mangiavo senza sosta, poi mi sentivo costretta a vomitare. Il cibo era per me un modo per colmare i vuoti, mi sentivo piena, quasi dipendente da quella sensazione di sazietà”, ha proseguito nel raccontare il suo complesso rapporto con il cibo.