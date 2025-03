Internews24.com - San Siro Inter, si va verso la demolizione. I dettagli sui piani dei nerazzurri e dei rossoneri e sui i costi complessivi

di RedazioneSan, si vala. Il punto della situazione suidelle società nerazzurra e rossonera e suiSono queste ore delicate perché si attende il deposito in comune della proposta ufficiale da parte die Milan e il piano economico-finanziario per il nuovo San. Nel frattempo si delinea quello che sarà il futuro del Meazza, iche emergono e che sono stati riportati da Calcio&Finanza, lasciano presagire unadel 75-80% dell’impianto. Isi aggirano intorno agli 80 milioni.Non avendo attorno a sé case o edifici di altra natura, l’operazione dovrebbe espletarsi nel giro di due / quattro mesi. Solamente in un secondo momento si andrebbe a ricostruire lo stadio, considerando anche i vincoli imposti sul secondo anello e costruendo un grande cantiere.