Nonsolo.tv - San Marino Song Contest 2025, chi sono i finalisti in gara e i premi?

Leggi su Nonsolo.tv

l Sanè un festival musicale istituito neldall’emittente sammarinese SanRTV (SMRTV) in collaborazione con Media Evolution e iCompany, con l’obiettivo di selezionare il rappresentante di Sanall’Eurovision. Questo concorso ha sostituito la precedente selezione nazionale “Una Voce per San”, introducendo un nuovo format e una nuova identità per rafforzare la presenza del paese nel panorama musicale europeo.Organizzazione e FormatIl concorso si articola in diverse fasi:Casting Preliminari: Gli artisti interessati hanno potuto inviare le proprie candidature entro il 30 gennaio. I casting sisvolti in più sessioni presso il SanOutlet Experience di Falciano, tra settembre 2024 e gennaio.Semifinali: I candidati selezionati attraverso i casting hanno partecipato a sette semifinali, tra cui una fase di ripescaggio, per contendersi un posto nella finale.