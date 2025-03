Ilrestodelcarlino.it - San Marino Song Contest 2025: 20 artisti in gara, ospiti speciali e premi. Applausi per Al Bano

San, 8 marzo- Su il sipario per il San: il prestigioso evento musicale che selezionerà il rappresentante della Repubblica all'Eurovisiona Basilea. Il serata va in scena al Teatro Nuovo di Dogana: si tratta di un vero e proprio festival di talenti provenienti da sei nazioni europee, pronti a contendersi l'ambito pass per il prestigioso palcoscenico eurovisivo. La conduzione è affidata a Flora Canto, bellissima con un abito viola, e Francesco Facchinetti che ha esordito dicendo: “Questa sera ci sarà tanta musica. Sono felice di essere a San, luogo stupendo”. Grandisubito per Al, sul palco per ritirare ilo alla Carriera: l’artista ha cantato "Il sole" e "La mia vita" accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti.