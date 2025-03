Bubinoblog - SAN MARINO SONG CONTEST: 20 ARTISTI IN GARA, ALBANO RICEVE IL PREMIO ALLA CARRIERA

San2025, in diretta sabato 8 marzo su SanRTV e RaiPlay, riserva importanti novità: un cast internazionale, la trasmissione in Eurovisione, ospiti speciali e molto altro.Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San2025 andrà in onda l’8 marzo in diretta tv e radio alle 20.30 su SanRTV, Radio San, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.Al termine della serata sarà possibile seguire la conferenza stampa di chiusura dell’evento che sarà trasmessa in diretta su canale RaiPlay2.Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San, Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”, La Rappresentante Di Lista e Senhit.