Salvini posta Crozza | Armi e razzi europei | tutti elettrici L’attacco a von der Leyen | Basta con le euro-follie – Il video

Leggi su Open.online

Che sia una spallata al maxi-piano da 800 miliardi «ReArmpe» o – per l’ennesima volta – alle politiche greenpee, è evidente che al vicepremier Matteonon vada a genio Ursula von der. «», così il leader della Lega ha definito le decisioni della presidente della Commissione Ue riprendendo unin cui Maurizioironizzava sul Green Deal. «ReArmpe, Green Deal, esercitopeo: in pochi minutiridicolizza l’pa. Purtroppo nella realtà di divertente non c’è proprio niente!», ha scritto a corredo.Il sarcasmo di: «Bombe elettriche da attaccare alle colonnine delle auto»«Ho deciso che l’pa spenderà 80 miliardi – tanto eh – per armarsi», così esordisce-von derdal suo finto podio di Bruxelles nell’ultima puntata di Fratelli disul Nove.