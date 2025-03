Salvini insiste | Non penso che un Macron qualunque possa fermare la pace

Leggi su Open.online

Del presidente francese Emmanuel, Matteonon vuole neanche sentire il nome: «Con lui saremmo già sull’orlo della guerra». Non solo è volato a Washington due settimane fa «ergendosi» a portavoce – non richiesto – dell’Unione europea, ma si è fatto primissimo sponsor del maxi piano di riarmo da 800 miliardi di dollari che i leader del Vecchio Continente hanno approvato in via informale giovedì a Bruxelles. Una spesa doppiamente indigesta al Carroccio: perché non andrebbe in direzione dellae perché rischia – checché ne dica la premier Giorgia Meloni – di intaccare il debito pubblico. Uno sforzo economico che, ha ribaditoda uno dei gazebo allestiti a Bologna vicino a piazza Maggiore, la Lega sarebbe disposta ad accettare solo se rivolta alla sicurezza interna.contro tutti: «? Un matto.