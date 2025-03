Thesocialpost.it - Salvini ancora contro tutti: “Esercito europeo? Macron ci porta in guerra”

Leggi su Thesocialpost.it

Matteo, leader della Lega, ha espresso le sue riserve riguardo al piano Rearm EU durante un’iniziativa della Lega per la pace, svoltasi in piazza del Nettuno a Bologna. Secondo, è necessario un equilibrio nelle scelte europee, e l’Europa dovrebbe spiegare chiaramente i motivi e gli obiettivi di una possibile forza armata comune.Il rischio di uncomandato da“Se oggi avessimo uncomandato da, saremmo all’orlo della, quindi, per me, è un no deciso”, ha dichiarato il leader della Lega, riferendosi al rischio di un comando centralizzato in mano alla Francia.ha poi ribadito il suo impegno a favore del potenziamento delle forze di sicurezza italiane, sottolineando che i problemi di sicurezza sono un’urgenza nazionale, con città come Bologna, Roma, Milano e Torino che affrontano situazioni critiche, anche a causa dell’immigrazione clandestina.