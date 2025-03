Ilfoglio.it - Salvator Rosa a Roma. Quadri, speranze e baciamani

"Ac’è solo abbondanza di”. Sarà con questo laconico giudizio che il pittore, incisore e poetasi congederà, temporaneamente, da, città che lo ha a lungo ospitato., nato a Napoli nel 1615, si trasferì a soli vent’anni a, sotto gli auspici del cardinale Brancacci. Già a Napoli, si era fatto notare per i dipinti dai toni aspri, oscuri e dai soggetti spesso violenti, labirintiche conformazioni di battaglie o paesaggi selvaggi. Nonostante il suo stile si evolva al passare degli anni, la predilezione per una cruda e ctonia, quasi saturnina, raffigurazione delle carni, delle ruvide consistenze degli orizzonti, rimarrà un dato sostanziale della sua pittura. Il suo primo soggiornono si protrae per cinque anni, nei quali avengono commissionati dipinti come il celebre “Erminia incide il nome di Tancredi”, il cui tocco classicista, intriso di quell’ombra di tenebra che non lo abbandonerà più, porterà a leggere in lui un antecedente concettuale dei Preraffaelliti.