Juventusnews24.com - Salvai rivela: «Ho pensato al ritiro, ecco quanto manca al recupero. La crescita della Juve, Canzi e il doppio obiettivo: vi racconto tutto»

di RedazionentusNews24, calciatricentus Women, ha raccontato ildell’infortunio e non solo: tutte le paroleCecilia, difensorentus Women, ha raccontato asport il duro percorso didall’infortunio e le ambizioni delle bianconere in questo finale di stagione.LA RICADUTA – «Senza dubbio. L’operazione, la prospettiva di una riabilitazione di altri quattro mesi. In quel periodo sono stata giorni in casa, non volevo più vedere nessuno. Mi pesava anche andare a Vinovo, l’idea di dover ripartire con quel tipo di lavoro, ho smesso di andare a vedere le partite. Mi sono sentita isolata perché è normale, quando sei fuori ti senti messo un po’ da parte, chi ci è passato lo capisce: nei primi mesi ci sono state anche alcune situazioni che mi hanno fatto male».