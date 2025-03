Ilgiorno.it - Salva la guida travolta da una valanga

Leggi su Ilgiorno.it

Tutto è bene ciò che finisce bene, ma la splendida giornata sulla neve ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri in Valle Spluga per un gruppo di tre scialpinisti in seguito al distacco di unadal monte Cardine che ha travolto e semi sepolto uno di loro. L’allarme quando erano da poco passate le 17: l’uomo in difficoltà,alpina del Bresciano, non era certo uno sprovveduto e soprattutto aveva con sé tutto quello che serve per andare in montagna in sicurezza ed è infatti riuscito a liberarsi autonomamente e a proseguire la discesa sino a Montespluga. Sul posto i tecnici del Cnsas, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di Madesimo e l’elisoccorso di Bergamo. Una volta accertato che nessuno dei tre fosse rimasto ferito, nella zona interessata dallaè stata effettuata una bonifica per verificare che non vi fossero persone sotto la neve scesa dal Cardine, vero e proprio spartiacque tra Montespluga e Isola.