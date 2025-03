Agi.it - Salerno dedica una strada a Elisa Claps

Leggi su Agi.it

AGI - Sono la vicesindaca di, Paky Memoli, e Gildo, a scoprire, insieme e sotto gli occhi emozionati di mamma Filomena Iemma, il cartello che, nel quartiere Arbostella nel capoluogo di provincia campano, da oggi riporta la dicitura 'largo'. L'intitolazione dellaalla studentessa sedicenne uccisa a Potenza avviene, non casualmente, nella Giornata internazionale della donna.scompare il 12 settembre 1993 e solo dopo diciassette anni, nel 2010, vengono ritrovati i suoi resti nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano. Nel 2011, per l'omicidio di, Danilo Restivo viene condannato dal tribunale di. "ha adottato, ha fatto tante cose bellissime per", dice la madre della ragazza, sottolineando che "non posso dimenticare la dottoressa Rosa Volpe (uno dei due pm salernitani titolari dell'inchiesta all'epoca e oggi procuratore generale a, ndr), che è stata la prima che ho conosciuto, e l'avvocato Giuliana Scarpetta.