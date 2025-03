Ilrestodelcarlino.it - "Salari e garanzie contrattuali". I temi caldi per la Uilfpl

È una lista di 140 candidati quella presentata dalla Uifpl di Ravenna, Rimini, Cesena, Forlì per le prossime elezioni della rappresentanza sindacale unitaria, che si terranno il 14, 15 e 16 aprile all’interno dell’Ausl Romagna. "Una lista che rappresenta trasversalmente l’intero panorama professionale – scrive la sigla in una nota –, tra ruoli sanitari, tecnici, amministrativi e sociali e che rispecchia in pieno il lavoro multiprofessionale del settore sanitario. Dopo la vittoria nella scorsa tornata elettorale del 2022, lavuole dare un ulteriore contributo attraverso la partecipazione dei professionisti e degli operatori che ogni giorno, tra numerose difficoltà, sono a servizio dei cittadini. Attraverso loro, lavuole costruire un nuovo percorso di rivendicazioni che tiene conto delle esigenze e delle richieste di migliaia di colleghi quotidianamente in prima linea a garanzia dei servizi pubblici essenziali".