Laverita.info - Sala ha «richiamato» dalla pensione i dirigenti che hanno sfigurato Milano

Leggi su Laverita.info

Gli ex quadri comunali Oggioni (arrestato per corruzione) e Zinnadeciso per decenni lo skyline cittadino anche dopo la fine del contratto. In centro storicodato l’ok a un nuovo albergo da 190 stanze.È di Cottarelli, uomo della spending review, lo studio-guida sull’edilizia. Bardelli, l’assessore che voleva far cadere la giunta, si dimette. Il presidente Assimpredil pronto a lasciare.Lo speciale contiene due articoli.